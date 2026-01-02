Welche Olympia-Helden um die Spiele 2026 zittern

Bei den Olympischen Spielen 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking, schrieben Vorarlbergs Sportler Geschichte. Mit insgesamt viermal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze waren die Ländle-Asse die eifrigsten Medaillenhamster im ÖOC-Aufgebot und löschten die bis dahin bestehende Bestmarken von den Spiele 1952 in Oslo (Nor) und 1988 in Calgary (Kan) aus, wo man jeweils zweimal Gold und einmal Silber holen konnte.