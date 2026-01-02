Das neue Jahr musikalisch willkommen geheißen

Traditionell ging es auch beim Silvester-Neujahrskonzert des Jugendsinfonieorchesters Dornbirn zu, denn auch hier gibt es ein Jubiläum zu feiern. Vor 125 Jahren wurde Dornbirn zur Stadt erhoben. So nahm man das Werk eines Dornbirner Komponisten ins Programm auf. Es war „Pour Camille“ von Thomas Thurnher, eine „Elegie für Orchester“ mit traurigem Inhalt – das Werk wurde 2018 vom SOV uraufgeführt. Warum hat man dem fleißigen Thomas Thurnher keinen Kompositionsauftrag gegeben? Er hätte sicher etwas schreiben können, das dem festlichen Anlass mehr entspricht. Ansonsten gab es im ersten Teil Musik aus Opern und Operetten, moderiert von zwei jungen Orchestermitgliedern im Dornbirner Dialekt – das war schon zu Zeiten Guntram Simmas so, dem Gründer und langjährigen Leiter des Orchesters.