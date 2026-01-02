Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu 7500 Euro

Wien zahlt mehr für altersgerechte Umbauten

Wien
02.01.2026 16:00
Selbst größere Investitionen wie Treppenlifte rücken mit den neuen Förderungen in leistbare ...
Selbst größere Investitionen wie Treppenlifte rücken mit den neuen Förderungen in leistbare Nähe.(Bild: Ingo Bartussek)

In Zeiten von Spar-Budgets doppelt bemerkenswert: Wien stockt die Förderungen für den altersgerechten barrierefrien Umbau der eigenen vier Wände massiv auf. Seit dem Jahreswechsel kann man bis zu 80 Prozent mehr Unterstützung dafür bekommen.

0 Kommentare

Schon bisher hat Wien den altersgerechten Umbau des eigenen Wohnraums gefördert. Bei 35 Prozent der förderbaren Kosten und der Höchstsumme von 4200 Euro war bisher allerdings Schluss. Viele konnten sich damit etwa Treppenlifte – wenn die zum Beispiel um eine Kurve führen müssen, sind schnell einmal fünfstellige Summen fällig – trotz Zuschusses nicht leisten.

„Früher oder später unvermeidbar“
Jetzt können sich Menschen über 60 aber trotz der leeren Stadtkassen bis zu 80 Prozent mehr Unterstützung abholen. Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál verweist angesichts der Altersentwicklung der Bevölkerung darauf, dass das selbstbestimmte Leben bis ins hohe Alter „eine immer wichtiger werdende Frage“ sei: Anpassungen des Wohnraums seien für fast jeden „früher oder später unvermeidbar“. Das dürfe nicht an finanziellen Hürden scheitern.

Zitat Icon

Wir haben die Förderung deutlich ausgeweitet, um Wienerinnen und Wiener bei der Wohnungsanpassung fürs Alter bestmöglich zu unterstützen.

Vizebürgermeisterin Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ)

Bild: Eva Manhart

Gefördert wird alles, was gemäß der ÖNORM B 1600 unter Maßnahmen für altersgerechtes und barrierefreies Wohnen fällt, von Rampen und Treppenliften über Umbauten im Sanitärbereich, aber auch notwendige Vorarbeiten, etwa die Verstärkung von Wänden, damit Haltegriffe sicher befestigt werden können. Man muss sich mit Details aber gar nicht auseinandersetzen, denn die möglichen Maßnahmen und Förderungen werden in persönlichen Gesprächen maßgeschneidert.

Beratungstermine

  • Technische Stadterneuerung (MA 25),
    1200 Wien, Maria-Restituta-Platz 1,
    6. Stock, Zimmer 6.09, „Info-Point”
  • Montag bis Freitag, 8-13 Uhr,
  • Telefonische Auskünfte unter (01) 4000-74860

Wer wie viel Förderung bekommen kann
Gemäß den neuen Regeln kann nun die Hälfte der Umbauten gefördert werden. Die Höchstsumme wurde auf 7500 Euro ausgeweitet. Beantragen kann die Förderungen jeder, der unter die maßgeblichen Einkommensgrenzen der Wohnbauförderung fällt. In einem Ein-Personen-Haushalt liegen diese bei 43.770 Euro, in einem Zwei-Personen-Haushalt bei 65.230 Euro Jahreseinkommen.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
2° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
1° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
296.592 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
194.497 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.331 mal gelesen
Archivbild
Mehr Wien
Bis zu 7500 Euro
Wien zahlt mehr für altersgerechte Umbauten
Nachbarn evakuiert
Wien: Feuerinferno lodert aus Wohnungsfenstern
Auf Frau eingeschlagen
Gewalt ufert völlig aus, Mann greift zu Holzleiste
Unglück zu Neujahr
Zehnjähriger Bub sprengte sich mehrere Finger weg
Neue Tarife
Für alte Wiener Fahrscheine tickt ab nun die Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf