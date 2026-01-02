Wien zahlt mehr für altersgerechte Umbauten

In Zeiten von Spar-Budgets doppelt bemerkenswert: Wien stockt die Förderungen für den altersgerechten barrierefrien Umbau der eigenen vier Wände massiv auf. Seit dem Jahreswechsel kann man bis zu 80 Prozent mehr Unterstützung dafür bekommen.
Schon bisher hat Wien den altersgerechten Umbau des eigenen Wohnraums gefördert. Bei 35 Prozent der förderbaren Kosten und der Höchstsumme von 4200 Euro war bisher allerdings Schluss. Viele konnten sich damit etwa Treppenlifte – wenn die zum Beispiel um eine Kurve führen müssen, sind schnell einmal fünfstellige Summen fällig – trotz Zuschusses nicht leisten.
„Früher oder später unvermeidbar“
Jetzt können sich Menschen über 60 aber trotz der leeren Stadtkassen bis zu 80 Prozent mehr Unterstützung abholen. Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál verweist angesichts der Altersentwicklung der Bevölkerung darauf, dass das selbstbestimmte Leben bis ins hohe Alter „eine immer wichtiger werdende Frage“ sei: Anpassungen des Wohnraums seien für fast jeden „früher oder später unvermeidbar“. Das dürfe nicht an finanziellen Hürden scheitern.
Wir haben die Förderung deutlich ausgeweitet, um Wienerinnen und Wiener bei der Wohnungsanpassung fürs Alter bestmöglich zu unterstützen.
Vizebürgermeisterin Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ)
Bild: Eva Manhart
Gefördert wird alles, was gemäß der ÖNORM B 1600 unter Maßnahmen für altersgerechtes und barrierefreies Wohnen fällt, von Rampen und Treppenliften über Umbauten im Sanitärbereich, aber auch notwendige Vorarbeiten, etwa die Verstärkung von Wänden, damit Haltegriffe sicher befestigt werden können. Man muss sich mit Details aber gar nicht auseinandersetzen, denn die möglichen Maßnahmen und Förderungen werden in persönlichen Gesprächen maßgeschneidert.
Wer wie viel Förderung bekommen kann
Gemäß den neuen Regeln kann nun die Hälfte der Umbauten gefördert werden. Die Höchstsumme wurde auf 7500 Euro ausgeweitet. Beantragen kann die Förderungen jeder, der unter die maßgeblichen Einkommensgrenzen der Wohnbauförderung fällt. In einem Ein-Personen-Haushalt liegen diese bei 43.770 Euro, in einem Zwei-Personen-Haushalt bei 65.230 Euro Jahreseinkommen.
