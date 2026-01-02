Wien zahlt mehr für altersgerechte Umbauten

„Früher oder später unvermeidbar“

Jetzt können sich Menschen über 60 aber trotz der leeren Stadtkassen bis zu 80 Prozent mehr Unterstützung abholen. Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál verweist angesichts der Altersentwicklung der Bevölkerung darauf, dass das selbstbestimmte Leben bis ins hohe Alter „eine immer wichtiger werdende Frage“ sei: Anpassungen des Wohnraums seien für fast jeden „früher oder später unvermeidbar“. Das dürfe nicht an finanziellen Hürden scheitern.