Kritik, aber auch Zuspruch für Wiederkehrs Wunsch

Rüge aus Niederösterreich

„Befremdlich“ ist Wiederkehrs Wunsch für Niederösterreichs ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Sie kritisiert, dass der Minister, „entgegen seiner eigenen Bitten“, öffentlich Forderungen zum Reformprozess aufstellt, „anstatt konstruktiv an einer für Kinder, pädagogisches Personal und Eltern sinnvollen Reform zu arbeiten“. Die Elementarpädagogik liege klar in der Kompetenz der Länder. „Welche Rolle die Länder dabei spielen, ist keine politische Entscheidung des Bundesministers, sondern klar geregelt. Ziel- und lösungsorientiert, so sehen jedenfalls wir unseren Auftrag in diesem Prozess. Wiederkehrs Vorgehen ist nicht förderlich für den Reformprozess“, so Niederösterreichs einflussreiche Landesrätin abschließend.