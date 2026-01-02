Kritik, aber auch Zuspruch für Wiederkehrs Wunsch

Neuer Vorstoß, alte Kritik: NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr erntet Zustimmung, aber auch politischen Gegenwind für seine Vereinheitlichungs-Pläne. Brisant: In der FPÖ scheint man beim Thema unterschiedlicher Meinung zu sein ...
Der pinke Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat große politischen Neujahrsvorsätze. Bekanntlich will der NEOS-Minister „alte Schulfächer“, wie mutmaßlich Latein, durch neue Fächer ersetzen. Im neuen Jahr stellte er nun in Aussicht, im Zuge der Verhandlungen zur „Reformpartnerschaft“ mit Ländern und Gemeinden einheitliche Mindeststandards für die Kindergärten per Bundesgesetz verankern zu wollen. Derzeit legen die Länder Rahmenbedingungen wie Gruppengröße, Betreuungsschlüssel und Qualifikation des Personals fest. In der Praxis gelten deshalb in jedem Land andere Regeln.
Krauss ortet „Versagen“, Savzek eine Chance
Andere Meinungen zum selben Vorstoß hat man in der FPÖ. Der Wiener Klubobmann Maximilian Krauss sieht in dem Vorstoß etwa den „Beweis für Wiederkehrs völliges Versagen“. „Die Wiener Kindergärten sind unter Wiederkehrs Verantwortung nicht besser, sondern messbar schlechter geworden. Fast jedes zweite Kind in den Wiener Pflichtschulen benötigt Deutschförderung, beinahe die Hälfte der Erstklässler sind außerordentliche Schüler und können dem Unterricht nicht folgen – und das, obwohl diese Kinder zuvor einen Wiener Kindergarten besucht haben“, erinnert Krauss.
Die in Salzburg politisch zuständige FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek sieht in einheitlichen Standards indes einen möglichen „wichtigen Schritt, um einerseits die Qualität der Betreuung zu sichern und in Folge auch den Beruf der Elementarpädagogen aufzuwerten. Denn gerade in Zeiten des Personalmangels ist es entscheidend, dass Ausbildung, Berufsbild und Qualifikationen vergleichbar und anerkannt sind“, so Svazek in einem ersten Statement zum Vorschlag des Ministers.
Rüge aus Niederösterreich
„Befremdlich“ ist Wiederkehrs Wunsch für Niederösterreichs ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Sie kritisiert, dass der Minister, „entgegen seiner eigenen Bitten“, öffentlich Forderungen zum Reformprozess aufstellt, „anstatt konstruktiv an einer für Kinder, pädagogisches Personal und Eltern sinnvollen Reform zu arbeiten“. Die Elementarpädagogik liege klar in der Kompetenz der Länder. „Welche Rolle die Länder dabei spielen, ist keine politische Entscheidung des Bundesministers, sondern klar geregelt. Ziel- und lösungsorientiert, so sehen jedenfalls wir unseren Auftrag in diesem Prozess. Wiederkehrs Vorgehen ist nicht förderlich für den Reformprozess“, so Niederösterreichs einflussreiche Landesrätin abschließend.
