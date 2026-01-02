Konflikt im verarmten Jemen droht zu eskalieren

Streit um Flüge

Die Spannungen spiegeln sich auch in der Schließung des internationalen Flughafens von Aden wider. Beide Seiten machten sich gegenseitig für die Einstellung des Flugverkehrs verantwortlich. Der saudi-arabische Botschafter im Jemen, Mohammed Al-Jaber, warf dem STC-Chef Aidarus Al-Subaidi auf X vor, einem Flugzeug mit einer saudi-arabischen Delegation die Landeerlaubnis verweigert zu haben. Saudi-Arabien habe sich bis zuletzt bemüht, mit dem STC alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Eskalation zu beenden, sei aber auf kontinuierliche Ablehnung gestoßen.