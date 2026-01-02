Vorteilswelt
Lohn wurde erhöht

Häftlinge können im Gefängnis nun mehr verdienen

Österreich
02.01.2026 14:19
(Bild: Christof Birbaumer)

Österreichs Häftlinge bekommen für ihre Tätigkeiten in den Gefängnissen mehr Geld. Aufgrund der gesetzlichen Anpassung steigt der ausbezahlte Stundenlohn 2026 im Durchschnitt um neun Cent auf 2,09 Euro.

Im Justizministerium arbeitet man derzeit an einer Neuregelung, wodurch sich die Anpassung nicht mehr nur am Tariflohnindex der Statistik Austria, sondern auch an den durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsabschlüssen orientieren soll. Beschlossen werden soll diese im ersten Halbjahr.

Häftlinge sind zur Arbeit verpflichtet
Wer in Österreich einsitzt, ist zur Arbeit verpflichtet – sofern arbeitsfähig. Zwischen Jänner und November des Vorjahres waren 5083 Insassen und Insassinnen von der Arbeitsverpflichtung betroffen, teilte das Ministerium mit.

Dafür bekommen Häftlinge mit Jahresanfang 8,15 Euro (+36 Cent) für leichte Hilfsarbeiten, 9,17 Euro (+40 Cent) für schwere Hilfsarbeiten, 10,19 Euro (+45 Cent) für handwerksgemäße Arbeit und 11,20 Euro (+50 Cent) für Facharbeiten. Für die Arbeiten eines Vorarbeiters bekommt man seit erstem Jänner 12,22 Euro und damit um 54 Cent mehr als im Vorjahr.

Ca. 75 Prozent der Vergütung werden allerdings als Beitrag zu den Vollzugskosten der jeweiligen Justizanstalt sowie als Arbeitslosenversicherungsbeitrag einbehalten. Für den Bund ergeben sich dadurch im Jahr 2026 Mehrkosten in der Höhe von rund 699.000 Euro

