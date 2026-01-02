Planen Sie eine Schönheitsoperation?
Keine Frage!
Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal möchte er wissen, warum sich manche Menschen unters Messer legen – für die Schönheit.
Ich hätte einen Neujahrswunsch, der auf Ihren Plan zur Selbstverschönerung abzielt und die Form einer Frage annimmt: Wieso wollen Sie sich das antun? Ich verstehe es nicht, zumindest nicht im Großteil der Fälle. Laut Umfragen können sich inzwischen 20 Prozent der Menschen eine Schönheitsoperation vorstellen, und bei den 18- bis 34-Jährigen sollen es bereits über die Hälfte sein. Aber wozu das Ganze? Bei den simpleren Gründen für optische Selbstoptimierung kann ich verstandesmäßig mithalten:
