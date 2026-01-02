Vorteilswelt
Planen Sie eine Schönheitsoperation?

Vorarlberg
02.01.2026 06:01
Manch ein Lippenpaar erinnert nach einem Eingriff recht stark an ein Schlauchboot. Unser Autor ...
Manch ein Lippenpaar erinnert nach einem Eingriff recht stark an ein Schlauchboot. Unser Autor Stefan Vögel kann dem nichts abgewinnen – oder versteht er es einfach nicht?(Bild: sonjanovak - stock.adobe.com)

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal möchte er wissen, warum sich manche Menschen unters Messer legen – für die Schönheit.

0 Kommentare

Ich hätte einen Neujahrswunsch, der auf Ihren Plan zur Selbstverschönerung abzielt und die Form einer Frage annimmt: Wieso wollen Sie sich das antun? Ich verstehe es nicht, zumindest nicht im Großteil der Fälle. Laut Umfragen können sich inzwischen 20 Prozent der Menschen eine Schönheitsoperation vorstellen, und bei den 18- bis 34-Jährigen sollen es bereits über die Hälfte sein. Aber wozu das Ganze? Bei den simpleren Gründen für optische Selbstoptimierung kann ich verstandesmäßig mithalten:

  1. Sie sind von Geburt an oder durch einen Unfall entstellt und wollen das verändern. Das würde ich wahrscheinlich auch, doch damit sind Sie längst in der Minderheit.
  2. Sie haben ein paar Fältchen, die Sie jeden Morgen im Spiegel stören und wollen diese mit Botox wegspritzen, da Sie die quälende Erinnerung an Ihr jüngeres und schöneres Ich quält. Gleichfalls verständlich, wenn auch ein Kampf gegen Windmühlen, und das mit jedem Jahr mehr. (Wir alle kennen Gesichter wie spiegelglatte Seen und darunter ein Faltenmeer von Hals. Man glaubt es nicht.)
Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
Vorarlberg
Krone Plus Logo
Keine Frage!
Planen Sie eine Schönheitsoperation?
Mehrere Festnahmen
Mann attackierte Polizistin bei Schlägerei
Defekt
Sonnenkopfbahn nach Ausfall wieder in Betrieb
Besuch in Wien
Sternsinger aus Weiler beim Bundespräsidenten
Am Hohen Ifen
Tourengeherin mit Helikopter aus Notlage gerettet
