Planen Sie eine Schönheitsoperation?

Ich hätte einen Neujahrswunsch, der auf Ihren Plan zur Selbstverschönerung abzielt und die Form einer Frage annimmt: Wieso wollen Sie sich das antun? Ich verstehe es nicht, zumindest nicht im Großteil der Fälle. Laut Umfragen können sich inzwischen 20 Prozent der Menschen eine Schönheitsoperation vorstellen, und bei den 18- bis 34-Jährigen sollen es bereits über die Hälfte sein. Aber wozu das Ganze? Bei den simpleren Gründen für optische Selbstoptimierung kann ich verstandesmäßig mithalten:

Sie sind von Geburt an oder durch einen Unfall entstellt und wollen das verändern. Das würde ich wahrscheinlich auch, doch damit sind Sie längst in der Minderheit. Sie haben ein paar Fältchen, die Sie jeden Morgen im Spiegel stören und wollen diese mit Botox wegspritzen, da Sie die quälende Erinnerung an Ihr jüngeres und schöneres Ich quält. Gleichfalls verständlich, wenn auch ein Kampf gegen Windmühlen, und das mit jedem Jahr mehr. (Wir alle kennen Gesichter wie spiegelglatte Seen und darunter ein Faltenmeer von Hals. Man glaubt es nicht.)