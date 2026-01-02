Wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommen soll

Um es vorsichtig zu formulieren: Oberösterreichs Wirtschaft hat schon bessere Jahre als das gerade abgelaufene erlebt. Die Firmenpleiten stiegen um ein Fünftel auf rund 850 an. Viele Betriebe bauten Personal ab, etwa Faserhersteller Lenzing, bei dem bis zu 600 Jobs wegfallen könnten. Und die Arbeitslosenquote ist zwar mit rund fünf Prozent bundesweit am niedrigsten, klettert aber seit Monaten nur nach oben.