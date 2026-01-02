Gefängnisarbeit: Ist der Lohn für Häftlinge fair?

Ziel der Gefängnisarbeit ist nicht nur, dem Einerlei im Gefängnisalltag zu eine Form zu geben, sondern auch die Chance auf eine Resozialisierung zu erhöhen: Wer arbeitet, lernt Verantwortung, Teamarbeit und praktische Fertigkeiten, die nach der Entlassung hilfreich sein können. Auch Abschlüsse und Ausbildungen können absolviert werden. Manche vergleichen die Praxis jedoch mit Ausbeutung, besonders wenn man über den Atlantik schaut. In den USA verdienen Häftlinge in Privatgefängnissen oft nur wenige Cent pro Stunde, während die Betreiberfirmen Gewinne machen und regional den Markt mit billiger Arbeitskraft verzerren. Viele verstehen die Arbeitspflicht für Häftlinge als logische Konsequenz der Strafe, die sie dort verbüßen müssen. Schließlich werden Gefängnisse in Österreich noch immer zum Großteil vom Steuerzahler finanziert. Wie sehen Sie das?



Ihre Meinung ist gefragt!

Wie stehen Sie zu Gefängnisarbeit und deren Vergütung? Sehen Sie darin eine Chance zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft? Und welche Rolle spielt eine faire Bezahlung dabei? Oder sollte sie ohnehin als Pflicht infolge der Strafe verstanden werden?