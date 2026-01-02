Gefängnisarbeit: Ist der Lohn für Häftlinge fair?

Ab 2026 bekommen Häftlinge in Österreich zwar etwas mehr Geld für ihre Arbeit, aber der Löwenanteil fließt direkt in die Vollzugskosten. Reicht das, um Arbeit gerecht zu machen oder bleibt sie in erster Linie Pflicht? Lassen Sie es uns wissen!
Ziel der Gefängnisarbeit ist nicht nur, dem Einerlei im Gefängnisalltag zu eine Form zu geben, sondern auch die Chance auf eine Resozialisierung zu erhöhen: Wer arbeitet, lernt Verantwortung, Teamarbeit und praktische Fertigkeiten, die nach der Entlassung hilfreich sein können. Auch Abschlüsse und Ausbildungen können absolviert werden. Manche vergleichen die Praxis jedoch mit Ausbeutung, besonders wenn man über den Atlantik schaut. In den USA verdienen Häftlinge in Privatgefängnissen oft nur wenige Cent pro Stunde, während die Betreiberfirmen Gewinne machen und regional den Markt mit billiger Arbeitskraft verzerren. Viele verstehen die Arbeitspflicht für Häftlinge als logische Konsequenz der Strafe, die sie dort verbüßen müssen. Schließlich werden Gefängnisse in Österreich noch immer zum Großteil vom Steuerzahler finanziert. Wie sehen Sie das?
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zu Gefängnisarbeit und deren Vergütung? Sehen Sie darin eine Chance zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft? Und welche Rolle spielt eine faire Bezahlung dabei? Oder sollte sie ohnehin als Pflicht infolge der Strafe verstanden werden?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.