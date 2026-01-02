Schnabelzählungen im Reich unserer „Gefiederten“

Eine Stunde, die viel bewegt

Das Prinzip ist simpel – und genau deshalb so erfolgreich: Eine Stunde lang werden alle Vögel gezählt, die man sieht oder hört. Ganz egal, ob am eigenen Futterhäuschen, am Balkon im Gemeindebau oder bei einem Spaziergang im Park. „Es geht nicht um perfekte Zahlen, sondern um langfristige Trends“, erklärt Evelyn Hofer von BirdLife Österreich. „Je mehr Menschen mitmachen, desto klarer wird das Bild unserer winterlichen Vogelwelt und wie wir sie schützen können.“