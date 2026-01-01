Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina

Der deutsche Musikproduzent Dieter Bohlen (71) hat am Mittwoch heimlich seine Partnerin Carina Walz (42) geheiratet. „Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde“, freute sich Bohlen. Die Braut trug Weiß – mit viel Spitze, Tüll und Durchblick ...
„Mich rührt es sehr“, sagte der 71-Jährige zur Zeitung „Bild“. Walz und Bohlen sind bereits seit ungefähr 20 Jahren ein Paar. Sie hatten sich in einem Club auf der spanischen Insel Mallorca kennengelernt. Wie berichtet, kündigte der Pop-Titan vor ungefähr einem Jahr die bevorstehende Hochzeit an. Das Datum stehe schon „seit dem ersten Tag unserer Beziehung fest“, sagte der Deutsche. Wann genau es so weit sein werde, verriet er damals aber nicht.
Nun haben die beiden Ja gesagt. Als Ort für ihre Hochzeit wählten die beiden die Malediven – „unsere Herzensinsel“, wie Bohlen sagte. Gefeiert wurde dort am Mittwoch, 31. Dezember, unter anderem mit den beiden gemeinsamen Kindern (14, 12). „Unser Sohn Maxi hat die Fotos von uns als Brautpaar gemacht“, sagte der Musikproduzent und Sänger stolz. Auch seine drei erwachsenen Kinder aus der ersten Ehe mit Erika Sauerland – Marc (40), Marvin (37) und Marielin (35) seien „mega happy“ über die Hochzeit. Sie und Carina Walz‘ Eltern seien bereits vorab in die Ehepläne eingeweiht gewesen.
Hier sehen Sie ein Video von der Promi.Hochzeit:
Fest in Weiß
Am Donnerstag postete der Songwriter und Komponist auf seinem Instagram-Account ein Video von der Hochzeit. Die beiden heirateten ganz in Weiß unter Palmen im weißend Sand. Passend dazu wurden sie von Gästen mit weißen Rosen beworfen. Walz trug ein langes, ärmelloses Kleid mit Beinausschnitt und Tüll, wie Fotos zeigen. Tränen der Freude und Rührung flossen. Dass am Silvestertag der Bund der Ehe geschlossen wurde, sei der Wunsch von Carina gewesen, sagte der Modern-Talking-Star.
„Wirkte viel erwachsener“
Als Bohlen Walz als 21-Jährige kennenlernte, habe sie „viel erwachsener als andere in ihrem Alter“ gewirkt, sagte er einmal. „Für mich würde die Welt zusammenbrechen, wenn wir nicht mehr zusammen wären. Da bin ich ganz ehrlich. Mit uns, das ist einfach schön.“ Für Bohlen ist es bereits die dritte Ehe.
