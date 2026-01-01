Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina

Nun haben die beiden Ja gesagt. Als Ort für ihre Hochzeit wählten die beiden die Malediven – „unsere Herzensinsel“, wie Bohlen sagte. Gefeiert wurde dort am Mittwoch, 31. Dezember, unter anderem mit den beiden gemeinsamen Kindern (14, 12). „Unser Sohn Maxi hat die Fotos von uns als Brautpaar gemacht“, sagte der Musikproduzent und Sänger stolz. Auch seine drei erwachsenen Kinder aus der ersten Ehe mit Erika Sauerland – Marc (40), Marvin (37) und Marielin (35) seien „mega happy“ über die Hochzeit. Sie und Carina Walz‘ Eltern seien bereits vorab in die Ehepläne eingeweiht gewesen.



Hier sehen Sie ein Video von der Promi.Hochzeit: