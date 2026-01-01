Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen

Insgesamt verzeichnete die deutsche Polizei von 1. Jänner bis Jahresende 2025 62.526 illegale Einreisen an den Land-, Luft- und Seegrenzen. Dieser Wert ist so niedrig wie seit vier Jahren nicht mehr. Unerlaubte oder irreguläre Einreisen sind solche, bei denen die Menschen keine gültige Aufenthaltsberechtigung besitzen. Dass nicht alle Personen zurückgewiesen worden sind, hat vor allem damit zu tun, dass vulnerable Gruppen wie Kinder und Schwangere ausgenommen sind.