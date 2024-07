„Kroma Eva“ ist eine Institution in Koppl

Die Regale hat mein Vater gemacht. Er war Zimmerer“, führt Eva Pichler stolz durch ihr Reich, das ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt. Der Dorfladen überlebt schon in dritter Generation und behauptet sich in Zeiten mit reger Supermarkt-Konkurrenz gut. „Reich wird man nicht, aber es geht sich aus“, sagt die „Kroma Eva“, die weit herum bekannt ist. Ihr Geheimrezept? Persönliches Flair und ein buntes Angebot. „Man erwartet sich hier bei mir die Vielfalt wahrscheinlich gar nicht“, überlegt die knapp 60-Jährige, die keinen Nachfolger hat. Aber sie beruhigt all jene, die gerne bei ihr einkaufen: „Ich mache sicher noch einige Jahre weiter.“ Drei Damen gehören zum Team, auch der Bruder hilft. „Los geht es bei uns schon zeitig in der Früh“, erzählt sie über ihren Lebens-Rhythmus.