13 Orte in Salzburg haben keine Nahversorger mehr
Generationenwechsel
Vor allem im Lungau und im Flachgau müssen viele für ihre Einkäufe ins Auto steigen. Gleich mehrere Faktoren machen es den Händlern schwer. Vor allem für ältere Menschen und für Jugendliche gibt es hier ordentlich Nachholbedarf.
„Irgendwann werden wir hoffentlich ein Glück haben“, sagt Scheffaus Bürgermeister Friedrich Strubreiter (ÖVP). Seine Gemeinde zählt zu einer von salzburgweit 13, die gar keinen Nahversorger haben – aber gerne einen hätten. „Es gibt konkrete Pläne, doch wir sind zu nahe an Golling und Abtenau“, sagt der Ortschef. Zudem hätten weder die Gemeinde noch ein Kaufmann etwas davon, wenn sich das nicht nachhaltig betreiben ließe. Und genau deshalb gab es hier bisher klare Absagen größerer Konzerne.
