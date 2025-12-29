Ex-Boss der Energie Ried sitzt auf der Anklagebank

Für das Strafausmaß wird einzig die Regulierungsperiode von 2019 bis 2023 herangezogen und nicht auch noch die Jahre davor. Im gesamten Gerichtsverfahren dürfte es sich um einen Betrag von 4,2 Millionen Euro handeln. Friedrich Pöttinger, seit November 2022 Geschäftsführer des Rieder Energieversorgers, ist jedenfalls erleichtert: „Dieses Altverfahren belastet unser Unternehmen und wir sind froh, dass nun ein weiterer Schritt durch die Behörden gesetzt wurde. Wir unterstützen die Zusammenarbeit mit den ermittelnden Behörden zur Klärung der Causa voll und hoffen auf eine schnelle Abhandlung.“