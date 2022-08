Skandal um die Energie Ried als Millionengrab

Nun erreicht die Affäre eine neue Dimension: In einem Schreiben des Betriebsrates der Energie Ried, das Mitte der Woche an den Gemeinderat verschickt wurde, mahnt man nicht nur weniger Alleingänge der Generalversammlung ein, sondern macht öffentlich, was in der letzten Aufsichtsratssitzung heiß diskutiert wurde: Für die mutmaßlichen Gaunereien müssen Rückstellungen in Höhe von gut 26 Millionen gebildet werden. Bislang war man von einer Schadenssumme von 6 bis 7 Millionen ausgegangen. Für die beiden Ex-Geschäftsführer der Energie Ried gilt die Unschuldsvermutung.