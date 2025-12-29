Bei dieser Sexszene sagte Gwyneth Paltrow Nein

„Ich dachte nur, ,Oh mein Gott, mein Vater bekommt einen Herzinfarkt!‘“ Gwyneth Paltrow wusste schon zu Beginn ihrer Hollywood-Karriere, wann und wo sie klare Grenzen ziehen muss. Jetzt verriet die Oscargewinnerin, dass sie 1998 eine explizite Sexszene in ihrem Film „Great Expectations“ strickt abgelehnt hatte.
Die Schauspielerin sprach mit ihrem Co-Star Ethan Hawke für „Vanity Fair“ über ihre gemeinsame Arbeit an dem Film. „Erinnerst du dich, wie Alfonso dir die Liebesszene gepitcht hat?“, fragte Hawke und bezog sich dabei auf Regisseur Alfonso Cuarón.
Keine Oralsex-Szene für Paltrow
Paltrow erklärte, dass dieser eine Szene drehen wollte, in der ihre Figur Oralsex von Hawkes Figur erhält. Hawke imitierte dann Cuaróns Stimme und sagte: „Die Kamera fährt deinen Bauch hinunter, dann über deine Brüste und dann in dein Gesicht, während du den Höhepunkt erreichst. Und wenn du den Höhepunkt erreichst, explodiert das Licht wie die Sonne!“
Hier können Sie sich das Interview von Paltrow und Hawke mit „Vanity Fair“ anschauen:
Während Paltrow über die Cuarón-Imitation lachte, fügte Hawke hinzu: „Und ich erinnere mich, wie ich Gwyneth ansah, und sie sagte nur: ,Alfonso, das werde ich niemals machen‘.“
„Heute wäre mir das egal“
Nicht weil sie prüde gewesen sei, wie Paltrow versicherte: „Am Anfang meiner Karriere war ich sehr sensibel, was meinen Vater und meinen Großvater anging, wenn sie so etwas sehen würden. Das hat mich wirklich belastet. Heute wäre mir das egal.“
In „Great Expectations“, einer modernen Neuinterpretation des Romans von Charles Dickens, spielte Hawke den Maler Finn, der von Paltrows Figur Estella besessen ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.