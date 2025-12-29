Vorteilswelt
„Werde ich nie machen“

Bei dieser Sexszene sagte Gwyneth Paltrow Nein

Society International
29.12.2025 07:16
Gwyneth Paltrow war bei einer Sexszene besorgt, ihr Vater könnte einen Herzinfarkt bekommen.
Gwyneth Paltrow war bei einer Sexszene besorgt, ihr Vater könnte einen Herzinfarkt bekommen.(Bild: AP/Jordan Strauss)

„Ich dachte nur, ,Oh mein Gott, mein Vater bekommt einen Herzinfarkt!‘“ Gwyneth Paltrow wusste schon zu Beginn ihrer Hollywood-Karriere, wann und wo sie klare Grenzen ziehen muss. Jetzt verriet die Oscargewinnerin, dass sie 1998 eine explizite Sexszene in ihrem Film „Great Expectations“ strickt abgelehnt hatte.

Die Schauspielerin sprach mit ihrem Co-Star Ethan Hawke für „Vanity Fair“ über ihre gemeinsame Arbeit an dem Film. „Erinnerst du dich, wie Alfonso dir die Liebesszene gepitcht hat?“, fragte Hawke und bezog sich dabei auf Regisseur Alfonso Cuarón.

Keine Oralsex-Szene für Paltrow
Paltrow erklärte, dass dieser eine Szene drehen wollte, in der ihre Figur Oralsex von Hawkes Figur erhält. Hawke imitierte dann Cuaróns Stimme und sagte: „Die Kamera fährt deinen Bauch hinunter, dann über deine Brüste und dann in dein Gesicht, während du den Höhepunkt erreichst. Und wenn du den Höhepunkt erreichst, explodiert das Licht wie die Sonne!“

Hier können Sie sich das Interview von Paltrow und Hawke mit „Vanity Fair“ anschauen:

Während Paltrow über die Cuarón-Imitation lachte, fügte Hawke hinzu: „Und ich erinnere mich, wie ich Gwyneth ansah, und sie sagte nur: ,Alfonso, das werde ich niemals machen‘.“

„Heute wäre mir das egal“
Nicht weil sie prüde gewesen sei, wie Paltrow versicherte: „Am Anfang meiner Karriere war ich sehr sensibel, was meinen Vater und meinen Großvater anging, wenn sie so etwas sehen würden. Das hat mich wirklich belastet. Heute wäre mir das egal.“

In „Great Expectations“, einer modernen Neuinterpretation des Romans von Charles Dickens, spielte Hawke den Maler Finn, der von Paltrows Figur Estella besessen ist.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
