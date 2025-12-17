Paltrow-Sexszene: Ihr Sohn hält sich die Augen zu!

Nicht die erste Warnung

Es sei nicht die erste solche Warnung gewesen, die die heute 53-Jährige in ihrer Schauspielkarriere ausgesprochen habe. Ende der 90er hatte sie nach eigenen Worten ihren Großvater vor einer Oben-ohne-Szene in „Shakespeare in Love“ gewarnt. Er habe das schon mal gesehen, soll er ihr daraufhin versichert haben. „Two eggs, sunny side up.“ Übersetzt also: zwei Spiegeleier.