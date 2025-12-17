Paltrow-Sexszene: Ihr Sohn hält sich die Augen zu!

Das könnte unangenehm werden: Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow hat ihren Sohn bei der Premiere ihres neuen Films „Marty Supreme“ vor intimen Szenen mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet gewarnt.
Auf die Frage, wie die Situation ausging, sagte Paltrow in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers über ihren 19 Jahre alten Sprössling: „Nicht so toll.“ Er habe sich die ganze Zeit die Augen zugehalten, führte sie aus.
Nicht die erste Warnung
Es sei nicht die erste solche Warnung gewesen, die die heute 53-Jährige in ihrer Schauspielkarriere ausgesprochen habe. Ende der 90er hatte sie nach eigenen Worten ihren Großvater vor einer Oben-ohne-Szene in „Shakespeare in Love“ gewarnt. Er habe das schon mal gesehen, soll er ihr daraufhin versichert haben. „Two eggs, sunny side up.“ Übersetzt also: zwei Spiegeleier.
Filmdiva trifft größenwahnsinnigen Tischtennisspieler
In dem Film „Marty Supreme“ spielt Chalamet (29) einen größenwahnsinnigen Tischtennisspieler. Die Abenteuerkomödie von Regisseur Josh Safdie kommt am 26. Februar 2026 in die österreichischen Kinos. Paltrow verkörpert eine früher gefeierte Filmdiva, die ihr schauspielerisches Comeback am Theater versucht und sich auf eine heimliche Affäre mit Chalamets Figur einlässt.
