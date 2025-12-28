Grab der verstorbenen Mutter beinhart „abgeräumt“

„Wir sind noch vor der Bescherung am 24. mit einem Gesteck zum Grab meiner Mutter gegangen, aber das war einfach weg. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass wir richtig sind, waren wir alle schockiert und sprachlos. Das war ein richtiger Hammer,“ schildert Sandra S. aus Leonding in Oberösterreich die böse Überraschung am Weihnachtstag.