Grab der verstorbenen Mutter beinhart „abgeräumt“

Schock zu Weihnachten: Als Sandra S. das Grab ihrer verstorbenen Mutter besuchen wollte, war dieses plötzlich weg, Kreuz und Schmuck fehlten! Die Urne? Zu diesem Zeitpunkt ungewiss. Nun spricht die Bürgermeisterin von einem Kommunikationsfehler – und verspricht Wiederherstellung. Ein Fall mit bitterem Beigeschmack.
„Wir sind noch vor der Bescherung am 24. mit einem Gesteck zum Grab meiner Mutter gegangen, aber das war einfach weg. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass wir richtig sind, waren wir alle schockiert und sprachlos. Das war ein richtiger Hammer,“ schildert Sandra S. aus Leonding in Oberösterreich die böse Überraschung am Weihnachtstag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.