Ohne Vorwarnung

Grab der verstorbenen Mutter beinhart „abgeräumt“

Oberösterreich
28.12.2025 17:48
Mittlerweile liegt auf dem Grab wieder ein Kranz. Bald soll das Kreuz wieder aufgestellt werden ...
Mittlerweile liegt auf dem Grab wieder ein Kranz. Bald soll das Kreuz wieder aufgestellt werden – bis im April endlich der finale Grabstein kommt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Schock zu Weihnachten: Als Sandra S. das Grab ihrer verstorbenen Mutter besuchen wollte, war dieses plötzlich weg, Kreuz und Schmuck fehlten! Die Urne? Zu diesem Zeitpunkt ungewiss. Nun spricht die Bürgermeisterin von einem Kommunikationsfehler – und verspricht Wiederherstellung. Ein Fall mit bitterem Beigeschmack.

0 Kommentare

„Wir sind noch vor der Bescherung am 24. mit einem Gesteck zum Grab meiner Mutter gegangen, aber das war einfach weg. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass wir richtig sind, waren wir alle schockiert und sprachlos. Das war ein richtiger Hammer,“ schildert Sandra S. aus Leonding in Oberösterreich die böse Überraschung am Weihnachtstag.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Ähnliche Themen
Weihnachten
MutterSchmuck

Oberösterreich
Ohne Vorwarnung
Grab der verstorbenen Mutter beinhart „abgeräumt"
