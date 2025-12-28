Ist Winterurlaub nur noch für Ausländer leistbar?

Viele Landsleute fragen sich, ob Preise in Hotels (zu) stark gestiegen sind. Touristiker aber beschwichtigen. Überhaupt hat der Wintertourismus in Oberösterreich stark an Bedeutung gewonnen. Fast zwei Drittel aller Gäste kommen nach wie vor aus dem Inland, wenn auch ab und zu mit so manchen Einschränkungen.