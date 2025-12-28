Ist Winterurlaub nur noch für Ausländer leistbar?
Frage an Touristiker
Viele Landsleute fragen sich, ob Preise in Hotels (zu) stark gestiegen sind. Touristiker aber beschwichtigen. Überhaupt hat der Wintertourismus in Oberösterreich stark an Bedeutung gewonnen. Fast zwei Drittel aller Gäste kommen nach wie vor aus dem Inland, wenn auch ab und zu mit so manchen Einschränkungen.
Machen Einheimische in Oberösterreich überhaupt noch Urlaub? Hohe Preise und stark steigende Anteile an ausländischen Urlaubern sorgen für Gesprächsstoff. Trotzdem: „Die größte Gruppe sind immer noch die Österreicher mit 62 Prozent“, beschwichtigt man beim OÖ Tourismus. Die wichtigsten Auslandsgäste sind nach wie vor die Deutschen mit 17,4 Prozent, deren Anteil stagniert bzw. zuletzt um 0,6 Prozent abnahm.
