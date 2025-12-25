Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes

Der Deal ist bereits offiziell und wirft einige Fragen auf: Max Verstappen startet mit seinem Rennstall „Verstappen.com Racing“ 2026 mit einem Mercedes-AMG in der GT World Challenge Europe. Und das nach den Spekulationen um seinen Abschied von Red Bull!
Ausgerechnet am Heiligen Abend sorgten Verstappen und Mercedes für einen kleinen Motorsport-Knall. Mit einem Posting auf Instagram verkündete der deutsche Rennstall die neue Partnerschaft mit der viermalige und heuer von Lando Norris entthronte Weltmeister – und die ist sogar auf mehrere Jahre ausgelegt!
So wird Verstappen.com Racing 2026 die komplette Saison mit einem Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe bestreiten. Eingesetzt wird das Fahrzeug von 2 Seas Motorsport, für die Max Verstappen zuletzt in Estoril testete. Der Wagen wird in der Pro-Klasse starten.
Im Sprint Cup wird der AMG von Chris Lulham und dem ehemaligen Werksfahrer Daniel Juncadella gesteuert, der im kommenden Jahr für Genesis in der Hypercar-Klasse der FIA WEC fahren wird. Im Endurance Cup ergänzt Jules Gounon Lulham das schlagkräftige Fahrertrio von Verstappen. Das Highlight der Rennserie ist dabei der 24-Stunden-Klassiker von Spa-Francorchamps, bei dem auch der Niederländer unbedingt einmal Gas geben möchte. Ob dies schon 2026 der Fall sein wird, hängt vom endgültigen Rennkalender der Nürburgring-Langstrecken-Serie ab.
Anfang vom Ende?
Fest steht: Verstappens Deal mit Mercedes befeuert die Spekulationen um seinen Abschied von Red Bull weiter! Seit dem Abgang seines Mentors und väterlichen Freundes Helmut Marko, einem Treffen mit Toto Wolff und dem Bekanntwerden von einigen Ausstiegsklauseln im Vertrag des Niederländers scheint dies auch nicht mehr ganz ausgeschlossen zu sein ...
