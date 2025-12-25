Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes

Im Sprint Cup wird der AMG von Chris Lulham und dem ehemaligen Werksfahrer Daniel Juncadella gesteuert, der im kommenden Jahr für Genesis in der Hypercar-Klasse der FIA WEC fahren wird. Im Endurance Cup ergänzt Jules Gounon Lulham das schlagkräftige Fahrertrio von Verstappen. Das Highlight der Rennserie ist dabei der 24-Stunden-Klassiker von Spa-Francorchamps, bei dem auch der Niederländer unbedingt einmal Gas geben möchte. Ob dies schon 2026 der Fall sein wird, hängt vom endgültigen Rennkalender der Nürburgring-Langstrecken-Serie ab.