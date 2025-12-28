Sturzbetrunken auf Straße im Traktor eingeschlafen

Wortwörtlich sturzbetrunken

Der Geruch, der ihnen von drinnen entgegenschlug, brachte sie aber schnell auf die richtige Fährte: Der Fahrer war offensichtlich hinter dem Lenkrad eingeschlafen – sturzbetrunken. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Beamten mussten den 40-jährigen Eidenberger beim Aussteigen und danach stützen, weil er nicht mehr von selbst stehen konnte.