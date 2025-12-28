Sturzbetrunken auf Straße im Traktor eingeschlafen

Zuerst vermuteten die Beamten einen technischen Defekt oder einen medizinischen Notfall, als sie den voll beleuchteten Traktor mit Anhänger mitten im Ort in OÖ auf der Fahrbahn vorfanden. Doch schnell stellte sich heraus, dass der Lenker nur eingeschlafen war – wohl aufgrund seines massiven Alkohol-Rausches.
Da staunten Streifenbeamten der Polizeiinspektion Gramastetten nicht schlecht, als sie gegen 21.30 im Eidenberger Ortsteil Berndorf ein Traktor-Gespann vorfanden. Die rundum beleuchtete Landmaschine mit Anhänger stand mitten auf der Fahrbahn, der Lenker saß nach unten gebeugt im Fahrerhaus.
Lenker reagierte nicht
Zuerst dachten die Beamten, es müsste sich um einen technischen Defekt bei der Maschine handeln. Als der Fahrer aber nicht auf ihre Zurufe reagierte, gingen sie von einem medizinischen Notfall aus und öffneten die Fahrertüre.
Wortwörtlich sturzbetrunken
Der Geruch, der ihnen von drinnen entgegenschlug, brachte sie aber schnell auf die richtige Fährte: Der Fahrer war offensichtlich hinter dem Lenkrad eingeschlafen – sturzbetrunken. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Beamten mussten den 40-jährigen Eidenberger beim Aussteigen und danach stützen, weil er nicht mehr von selbst stehen konnte.
Lallte unzusammenhängendes Zeug
Zudem gab er nur stark lallend unzusammenhängende Äußerungen von sich. Der Alkotest bei dem Eidenberger ergab 2,02 Promille, weshalb ihm sofort der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der 40-Jährige wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.