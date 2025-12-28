Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitten im Ort

Sturzbetrunken auf Straße im Traktor eingeschlafen

Oberösterreich
28.12.2025 13:00
Der Fahrer war in seinem Traktor mitten auf der Straße eingeschlafen. (Symbolbild)
Der Fahrer war in seinem Traktor mitten auf der Straße eingeschlafen. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)

Zuerst vermuteten die Beamten einen technischen Defekt oder einen medizinischen Notfall, als sie den voll beleuchteten Traktor mit Anhänger mitten im Ort in OÖ auf der Fahrbahn vorfanden. Doch schnell stellte sich heraus, dass der Lenker nur eingeschlafen war – wohl aufgrund seines massiven Alkohol-Rausches.

0 Kommentare

Da staunten Streifenbeamten der Polizeiinspektion Gramastetten nicht schlecht, als sie gegen 21.30 im Eidenberger Ortsteil Berndorf ein Traktor-Gespann vorfanden. Die rundum beleuchtete Landmaschine mit Anhänger stand mitten auf der Fahrbahn, der Lenker saß nach unten gebeugt im Fahrerhaus.

Lenker reagierte nicht
Zuerst dachten die Beamten, es müsste sich um einen technischen Defekt bei der Maschine handeln. Als der Fahrer aber nicht auf ihre Zurufe reagierte, gingen sie von einem medizinischen Notfall aus und öffneten die Fahrertüre. 

Lesen Sie auch:
Der Mann war wegen der Veranstaltung ausgerastet (Symbolbild)
Linzer (38) verhaftet
Wegen Lärm bei Landjugend-Party mit Messer gedroht
28.12.2025

Wortwörtlich sturzbetrunken 
Der Geruch, der ihnen von drinnen entgegenschlug, brachte sie aber schnell auf die richtige Fährte: Der Fahrer war offensichtlich hinter dem Lenkrad eingeschlafen – sturzbetrunken. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Beamten mussten den 40-jährigen Eidenberger beim Aussteigen und danach stützen, weil er nicht mehr von selbst stehen konnte. 

Lallte unzusammenhängendes Zeug
Zudem gab er nur stark lallend unzusammenhängende Äußerungen von sich. Der Alkotest bei dem Eidenberger ergab 2,02 Promille, weshalb ihm sofort der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der 40-Jährige wird angezeigt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
169.563 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
168.350 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
144.190 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Oberösterreich
Mitten im Ort
Sturzbetrunken auf Straße im Traktor eingeschlafen
Linzer (38) verhaftet
Wegen Lärm bei Landjugend-Party mit Messer gedroht
Krone Plus Logo
Frage an Touristiker
Ist Winterurlaub nur noch für Ausländer leistbar?
Entscheidung fix
Poker beendet! Senft wird aber NICHT Sturm-Trainer
19 und 16 Jahre alt
Teenager krachten mit Auto gegen Baum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf