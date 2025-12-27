Christbäume als Mahnmal gegen Linzer „Baummord“

Noch fünf Jahre Arbeit geplant

Die Aktivisten rund um das Protestbündnis „Ja zum Grüngürtel“ wollen in ihrem Camp, einem umfunktionierten Partyzelt, bei der sogenannten Waldeggspinne übrigens weiter ausharren. Im Juni 2026 sollen die Arbeiten zum Tunnel Freinberg und der Unterflurtrasse Waldeggstraße beginnen, fünf Jahre soll noch gebaut werden, ehe die Verbindung von „Urfahrwänd“ über die neue Donaubrücke und durch den Freinberg bis Anschluss an die Mühlkreisautobahn fertig sind.