Diese Zahl bestimmt, wie hoch Ihre Pension wird

Es ist der Schlüssel zu einem der größten Rätsel des Arbeitslebens: Wie hoch wird meine spätere Pension wirklich sein? Was, wenn es eine Formel gäbe, mit der Sie heute schon genau berechnen könnten, was im Ruhestand einmal auf Ihrem Konto landen wird? Eine magische Zahl, die Ihr ganzes Schicksal im Alter bestimmt? Diese Zahl existiert! Sie ist der Dreh- und Angelpunkt, der das gesamte Pensionskonto erklärt. Und wir entschlüsseln ihn für Sie.