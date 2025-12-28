Autolenker (82) kollidierte mit voll besetztem Zug

Wie durch ein Wunder ohne Verletzte endete die Irrfahrt eines 82-Jährigen am Samstagabend in Oberösterreich. Der Senior prallte mit seinem Auto in Ebensee zuerst gegen einen Gartenzaun, fuhr dann trotz geschlossener Schranken in einen Bahnübergang ein – es kam zum Zusammenstoß mit dem herannahenden Zug.