Spitzt die SPÖ auf den Orgasmusbeauftragten?

In einer Familienzeitung wie der „Krone“ über den Orgasmus zu schreiben, geht einem nicht leicht von der Hand, wie allein schon dieser missglückte Satz zeigt. Es ist wohl meinem persönlichen Verlaufs-Algorithmus geschuldet, aber google ich am Dienstcomputer das Wort Orgasmus, was mir durch einen bösen Brief aus der Geschäftsführung keinen Lustgewinn bescheren wird, stoße ich zuallererst auf die postkoitale Dysphorie.