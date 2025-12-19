Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Ein faszinierendes Wolkenspiel hat sich vor Kurzem Bewohnern in Chiang Mai, einer Stadt im bergigen Norden Thailands, geboten: eine sogenannte Pileuswolke, die wie eine riesige Kappe über einem Berg zu schweben schien.
Zeitrafferaufnahmen zeigen die Pileuswolke (auch: Kappenwolke), die den Gipfel des 2175 Meter hohen Doi Luang Chiang Dao bedeckte (siehe Video oben). Das Phänomen dauerte mehr als eine Stunde, Einheimische und Touristen zückten ihre Handys, um das seltene Naturschauspiel festzuhalten.
Pileuswolken sind kleine, horizontale, linsenförmige Wolke, die über einer Cumulus- oder einer Cumulonimbuswolke erscheinen. Sie entstehen, wenn starke Aufwinde feuchte Luft in höhere Lagen drücken, wodurch sich die Luft schnell abkühlt und zu Eiskristallen kondensiert.
Kappenwolken bilden sich in der Regel in trockenerer Luft, die das vertikale Wachstum hemmt und stattdessen eine glatte, horizontale Linsenform über erhöhtem Gelände erzeugt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.