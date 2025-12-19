Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand

Zeitrafferaufnahmen zeigen die Pileuswolke (auch: Kappenwolke), die den Gipfel des 2175 Meter hohen Doi Luang Chiang Dao bedeckte (siehe Video oben). Das Phänomen dauerte mehr als eine Stunde, Einheimische und Touristen zückten ihre Handys, um das seltene Naturschauspiel festzuhalten.