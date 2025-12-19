Vorteilswelt
Naturschauspiel

Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand

Ausland
19.12.2025 08:53

Ein faszinierendes Wolkenspiel hat sich vor Kurzem Bewohnern in Chiang Mai, einer Stadt im bergigen Norden Thailands, geboten: eine sogenannte Pileuswolke, die wie eine riesige Kappe über einem Berg zu schweben schien.

Zeitrafferaufnahmen zeigen die Pileuswolke (auch: Kappenwolke), die den Gipfel des 2175 Meter hohen Doi Luang Chiang Dao bedeckte (siehe Video oben). Das Phänomen dauerte mehr als eine Stunde, Einheimische und Touristen zückten ihre Handys, um das seltene Naturschauspiel festzuhalten.

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg.
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg.(Bild: kameraOne (Screenshot))

Pileuswolken sind kleine, horizontale, linsenförmige Wolke, die über einer Cumulus- oder einer Cumulonimbuswolke erscheinen. Sie entstehen, wenn starke Aufwinde feuchte Luft in höhere Lagen drücken, wodurch sich die Luft schnell abkühlt und zu Eiskristallen kondensiert.

Kappenwolken bilden sich in der Regel in trockenerer Luft, die das vertikale Wachstum hemmt und stattdessen eine glatte, horizontale Linsenform über erhöhtem Gelände erzeugt.

