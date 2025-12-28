So viel Steuergeld kassierten die Parteien

Die Auflistung ist druckfrisch, die Summen gewaltig: Von Bund und Land flossen in diesem Jahr in mehreren Tranchen insgesamt 32,628.233 Steuer-Euro in die Arbeit der gewählten Parteien im Land. Berechnungsgrundlage sind dabei stets die Ergebnisse der jeweils letzten Wahlen – und weil dabei im Jahr 2021 die ÖVP mit 37,61% als stimmenstärkste Partei durchs Ziel ging, gibt es für die Schwarzen im Land auch das meiste Geld. Unterschieden wird dabei in den Kategorien Klubförderung, Parteienförderung und Akademieförderung, wo es um die Aus- und Weiterbildung geht. Alles zusammengerechnet ergibt das bei der ÖVP 13,06 Millionen Euro.