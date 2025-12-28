Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bericht offengelegt

So viel Steuergeld kassierten die Parteien

Oberösterreich
28.12.2025 15:00
Der Bundesrechnungshof hat einen Blick auf die Parteigelder.
Der Bundesrechnungshof hat einen Blick auf die Parteigelder.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

32,6 Millionen Euro an Steuergeld flossen heuer an Parteien im Land. Den Löwenanteil kassiert die ÖVP, gefolgt von FPÖ und SPÖ. Die aktuelle Förderliste zeigt aber auch: Selbst kleine Bürgerlisten profitieren vom System.

0 Kommentare

Die Auflistung ist druckfrisch, die Summen gewaltig: Von Bund und Land flossen in diesem Jahr in mehreren Tranchen insgesamt 32,628.233 Steuer-Euro in die Arbeit der gewählten Parteien im Land. Berechnungsgrundlage sind dabei stets die Ergebnisse der jeweils letzten Wahlen – und weil dabei im Jahr 2021 die ÖVP mit 37,61% als stimmenstärkste Partei durchs Ziel ging, gibt es für die Schwarzen im Land auch das meiste Geld. Unterschieden wird dabei in den Kategorien Klubförderung, Parteienförderung und Akademieförderung, wo es um die Aus- und Weiterbildung geht. Alles zusammengerechnet ergibt das bei der ÖVP 13,06 Millionen Euro.

Auf Platz 2 liegen die Freiheitlichen mit 6,2 Millionen Euro. Für den Klub der Landtagsabgeordneten gibt es 292.562 Euro, für die Partei selbst 5,541 Millionen und als Akademieförderung 368.687 Euro. Die SPÖ kommt auf 6,025 Millionen Euro. Die Grünen kommen auf 3,7 Millionen Euro, die MFG auf 1,4 Millionen Euro. Gerade noch die Million erreichen die Pinken mit 1,02 Millionen Euro.

Wohin das Geld parteiintern fließt, muss offengelegt werden, ebenso gibt es eine Prüfung durch den Rechnungshof. Interessant an der aktuellen Auflistung ist der Umstand, dass auch Geld für Mini-Listen in Gemeinden fließt. Der Münzbacher Bürgerbewegung (MBB) standen 3381 Euro zu, die Steyregger Bürgerinitiative für Umwelt und Stadtleben bekam 6850 €. An den Attersee flossen 2921 € für die Liste für Weyregg (LFW).

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
170.240 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
169.024 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
148.567 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Oberösterreich
Bericht offengelegt
So viel Steuergeld kassierten die Parteien
Firmengeschichte
„Fronius ist mit dem VW-Konzern groß geworden“
Mitten im Ort
Sturzbetrunken auf Straße im Traktor eingeschlafen
Linzer (38) verhaftet
Wegen Lärm bei Landjugend-Party mit Messer gedroht
Krone Plus Logo
Frage an Touristiker
Ist Winterurlaub nur noch für Ausländer leistbar?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf