Zweimal Alarm nach Baumunfällen in einem Ort

Im wahrsten Sinne von den Beinen gerissen wurde ein Pöttinger (55), der gemeinsam mit seinem Sohn (21) in Michaelnbach am eigenen Grundstück werkte. Dabei zog er gegen 14 Uhr mit der Traktorseilwinde, die er mittels Fernsteuerung bediente, eine gefällte Fichte, die sich allerdings an anderen Bäumen verfangen hatte, zu Boden. Durch das Ziehen mit dem Drahtseil wurde der Stamm der gefällten Fichte so ungünstig gespannt, dass dieser beim Fallen des Baumes zurückschnellte. Der 55-Jährige erhielt einen heftigen Schlag gegen seine Beine, wodurch er zu Boden geschleudert wurde. Der Sohn kam seinem verletzten Vater sofort zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.