Zweimal Alarm nach Baumunfällen in einem Ort

Zufälle gibt's: Gleich zweimal an einem Tag mussten Retter in ein und denselben Ort in Oberösterreich ausrücken, nachdem Männer bei Unfällen mit Bäumen verletzt worden waren. Die Opfer kamen dann auch ins selbe Spital, beide dürften außer Lebensgefahr sein.
Im wahrsten Sinne von den Beinen gerissen wurde ein Pöttinger (55), der gemeinsam mit seinem Sohn (21) in Michaelnbach am eigenen Grundstück werkte. Dabei zog er gegen 14 Uhr mit der Traktorseilwinde, die er mittels Fernsteuerung bediente, eine gefällte Fichte, die sich allerdings an anderen Bäumen verfangen hatte, zu Boden. Durch das Ziehen mit dem Drahtseil wurde der Stamm der gefällten Fichte so ungünstig gespannt, dass dieser beim Fallen des Baumes zurückschnellte. Der 55-Jährige erhielt einen heftigen Schlag gegen seine Beine, wodurch er zu Boden geschleudert wurde. Der Sohn kam seinem verletzten Vater sofort zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.
Sieben Meter in die Tiefe gestürzt
Der Vater wurde ins Welser Krankenhaus eingeliefert, wohin der Notarzt auch das zweite „Baumopfer“ von Michaelnbach brachte. Auch der Wiener verletzte sich beim Baumschneiden, war zum Kappen von Ästen auf einem Baum hinter einem Haus auf eine lange Leiter geklettert. Doch diese stand nicht stabil, rutschte weg und der 33-Jährige stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe.
