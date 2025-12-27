Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht schon wieder“

Zweimal Alarm nach Baumunfällen in einem Ort

Oberösterreich
27.12.2025 19:35
Die Retter mussten gleich zweimal an einem Tag zu Unfällen bei Baumarbeiten nach Michaelnbach ...
Die Retter mussten gleich zweimal an einem Tag zu Unfällen bei Baumarbeiten nach Michaelnbach ausrücken(Bild: Christof Birbaumer)

Zufälle gibt's: Gleich zweimal an einem Tag mussten Retter in ein und denselben Ort in Oberösterreich ausrücken, nachdem Männer bei Unfällen mit Bäumen verletzt worden waren. Die Opfer kamen dann auch ins selbe Spital, beide dürften außer Lebensgefahr sein.

0 Kommentare

Im wahrsten Sinne von den Beinen gerissen wurde ein Pöttinger (55), der gemeinsam mit seinem Sohn (21) in Michaelnbach am eigenen Grundstück werkte. Dabei zog er gegen 14 Uhr mit der Traktorseilwinde, die er mittels Fernsteuerung bediente, eine gefällte Fichte, die sich allerdings an anderen Bäumen verfangen hatte, zu Boden. Durch das Ziehen mit dem Drahtseil wurde der Stamm der gefällten Fichte so ungünstig gespannt, dass dieser beim Fallen des Baumes zurückschnellte. Der 55-Jährige erhielt einen heftigen Schlag gegen seine Beine, wodurch er zu Boden geschleudert wurde. Der Sohn kam seinem verletzten Vater sofort zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Sieben Meter in die Tiefe gestürzt
Der Vater wurde ins Welser Krankenhaus eingeliefert, wohin der Notarzt auch das zweite „Baumopfer“ von Michaelnbach brachte. Auch der Wiener verletzte sich beim Baumschneiden, war zum Kappen von Ästen auf einem Baum hinter einem Haus auf eine lange Leiter geklettert. Doch diese stand nicht stabil, rutschte weg und der 33-Jährige stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
272.899 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
165.653 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
140.028 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Oberösterreich
34-Jähriger reanimiert
Lebensrettung mitten im „Umtauschwahnsinn“
„Nicht schon wieder“
Zweimal Alarm nach Baumunfällen in einem Ort
Kerzen kamen weg, nun:
Christbäume als Mahnmal gegen Linzer „Baummord“
„Harry“ ist tot
Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte
Solo – Hildegard Knef
Gabriele Deutsch spielt die vergessene Diva
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf