16-Jähriger bei Unfall mit Böller schwer verbrannt

Feuerwerkskörper und Benzin – eine fatale Kombination. Zu einem Unfall mit einem Pyrotechnikartikel kam es am Samstag gegen 20.20 Uhr im Gemeindegebiet von Mauthausen. Ein 16-Jähriger hatte zuvor mit einem Benzinkanister vor der Garage hantiert und dabei etwas Benzin in der Einfahrt verschüttet.