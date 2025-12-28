Vorteilswelt
„Schweizer“ in Benzin

16-Jähriger bei Unfall mit Böller schwer verbrannt

Oberösterreich
28.12.2025 09:30
Ein Böller verursachte in Mauthausen schwere Verletzungen. (Symbolbild)
Ein Böller verursachte in Mauthausen schwere Verletzungen. (Symbolbild)(Bild: Fotos 593 - stock.adobe.com)

Schwer verletzt wurde am Samstagabend ein 16-Jähriger in Oberösterreich. Er hatte in der Einfahrt eines Hauses etwas Benzin verschüttet. Als er einen „Schweizer Kracher“ in die Lache warf, entzündete eine Stichflamme seine Jacke und verletzte ihn schwer.

Feuerwerkskörper und Benzin – eine fatale Kombination. Zu einem Unfall mit einem Pyrotechnikartikel kam es am Samstag gegen 20.20 Uhr im Gemeindegebiet von Mauthausen. Ein 16-Jähriger hatte zuvor mit einem Benzinkanister vor der Garage hantiert und dabei etwas Benzin in der Einfahrt verschüttet.

Lesen Sie auch:
Der Zehnjährige zog sich schwere Verletzungen an seiner Hand zu (Symbolbild).
Böller in der Hand
Explosion beim Zündeln: Kind (10) schwer verletzt
22.12.2025

Böller in Benzin geworfen
Kurz darauf nahm der Jugendliche dann den „Schweizer Kracher“ und warf ihn einfach in die Benzinlache. Dadurch schoss eine Stichflamme empor und steckte die Jacke des 16-Jährigen in Brand.

Die Polizei traf kurz danach beim 16-Jährigen ein und leistete sofort Erste Hilfe, indem sie die Verbrennungen in der Badewanne zu kühlen versuchte. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Mauthausen
Unfall
