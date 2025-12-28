Noch keine Lösung für sieben Unimarkt-Filialen

Überraschung in Eibiswald

Einen Tag nach Spar war Rewe mit der Meldung dran. Der Konzern will fünf steirische Unimarkt-Filialen übernehmen: St. Ruprecht an der Raab, Anger, St. Oswald bei Plankenwarth, Fernitz und Lebring. Ebenfalls auf der Liste steht überraschenderweise Eibiswald: Hier schloss Unimarkt schon im Herbst des Vorjahres, nun hat Rewe Interesse am Standort an der Bundesstraße – der Billa aus dem Zentrum könnte hierherziehen, wie Bürgermeister Andreas Thürschweller (SPÖ) der „Krone“ erzählt. Er hofft, dass es für die kleinere Filiale im historischen Markt eine Nachfolgelösung gibt.