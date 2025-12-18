Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht

„Erster und letzter Kuss“

Nach Cabots Worten war der Millionen Mal geklickte Kuss der erste und letzte zwischen ihr und ihrem damaligen Chef Andy Byron. Vorausgegangen seien einige Tequila Cocktails. Sie habe zu dem Zeitpunkt von ihrem Ehemann getrennt gelebt. Wie berichtet, wurde Cabot am 16. Juli bei dem Coldplay-Konzert in der Nähe von Boston von der Saalkamera in einer innigen Umarmung mit Byron gefilmt (siehe Video oben). Das Video, das viral ging, zeigt den Moment, in dem sich die beiden selbst auf der Leinwand erkennen. Cabot schlägt die Hände vor das Gesicht und wendet sich ab, Byron geht in die Hocke und versteckt sich.