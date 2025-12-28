Das lernte die Polizei aus dem „Fall Drexler“

Der Fall des Doppelmörders Roland Drexler (54) und die fast einwöchige Suche nach ihm, die vor mehr als einem Jahr ganz Österreich in Atem hielt, ließen auch viele Fragezeichen zurück. Intern hat die Polizei den Einsatz nun im Innenministerium aufgearbeitet. Die „Krone“ wollte wissen, welche „Learnings“ es gibt.
Der unmittelbare Auslöser des Amoklaufs vom 28. Oktober 2024, dem die beiden Jäger Franz Hofer und Josef Hartl zum Opfer fielen, blieb ungeklärt. Er dürfte, weil Handys und Hunde des Täters zurückblieben, aber geplant und keine Spontanentscheidung gewesen sein. Hintergrund war, dass die Waidmänner den Jagdkollegen wegen verbotener Wild-Anfütterung und anderen „verwerflicher Praktiken“ angezeigt hatten und der leidenschaftliche Jäger Roland Drexler vermutlich seine Jagdkarte verloren hätte. Das Außergewöhnliche am Fall war, dass der Täter für fast eine Woche als verschwunden galt.
