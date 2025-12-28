Jahresbilanz der Comedy Hirten: Das war 2025

Was bleibt von heuer in Erinnerung? Die Comedy Hirten ziehen satirische Bilanz – sie empfehlen, Alexander Van der Bellens Tapetentür durch einen Vorhang auszutauschen, und verraten, warum die Skispringer als Vorbild für die österreichische Bundesregierung dienen.
Die totale Euphorie. Da gingen die Emotionen über. Für viele der Moment des Jahres. Einfach legendär. Die ganze Nation lachte, tanzte und feierte. „Immer wieder Österreich.“ Es hat schon Zeiten gegeben, da wusste man nicht, warum die rot-weiß-roten Fußballfans diesen Schlachtruf eigentlich singen. Seit einiger Zeit hat der kultige Gesang wieder seine volle Berechtigung. Mit dem bisherigen Höhepunkt, dass sich unser Land heuer nach 28 Jahren wieder einmal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Für David Alaba ist es in diesem Jahr beim „Weißen Ballett“ in Madrid zwar nicht wirklich nach Wunsch gelaufen, dafür wurde sein Kindheitstraum von der WM endlich real.
