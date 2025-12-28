Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Linzer (38) verhaftet

Wegen Lärm bei Landjugend-Party mit Messer gedroht

Oberösterreich
28.12.2025 12:30
Der Mann war wegen der Veranstaltung ausgerastet (Symbolbild)
Der Mann war wegen der Veranstaltung ausgerastet (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Eine Party der örtlichen Landjugend ließ einen 38-jährigen Linzer rot sehen. Er schnappte sich ein Messer und bedrohte die Partygäste. Diese hinderten ihn daran, über einen Zaun aufs Gelände zu klettern, zwei Feiernde verfolgten ihn – und wurden abermals mit dem Messer bedroht. Der Linzer wurde verhaftet.

0 Kommentare

Obwohl die Party am Sportplatz in Puchenau einige hundert Meter von der Wohnung seiner Mutter entfernt stattfand, rastete ein Linzer (38) am Samstagabend komplett aus. Der Mann schnappte sich ein Küchenmesser und begab sich zum Veranstaltungsgelände. Dort fuchtelte er mit der Klinge, und bedrohte er die feiernden Mitglieder der örtlichen Landjugend.

Gäste verfolgten ihn
Seinen Versuch, über einen Zaun auf den Sportplatz zu gelangen, machten die jungen Partygäste zunichte. Doch so leicht wollten die Feiernden den Messermann nicht davonkommen lassen, und zwei der Gäste hefteten sich an seine Fersen, verfolgten ihn bis zu einem nahegelegenen Mehrparteienhaus. 

In Wohnung der Mutter gefunden
Am Weg dorthin drehte sich der Linzer mehrmals zu seinen Verfolgern um und bedrohte sie abermals mit der mitgebrachten Klinge. Schließlich gelang es ihm doch, in den Häuserkomplex zu flüchten. Die alarmierte Schnelle Bereitschaftsgruppe der Polizei konnte auf den ersten Blick keine auf die Beschreibung passende Person feststellen, weshalb vorerst eine Gruppe der Polizisten die Feiernden bewachte. 

Linzer festgenommen
Wenig später kamen die Beamten aber durch den Hinweis eines Anwohners auf den 38-Jährigen, der sich wieder in der Wohnung seiner Mutter befand. Das Küchenmesser, sowie ein auffälliger Schal, den er getragen hatte, kamen dort ebenso zutage. Der 38-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Bei seiner Einvernahme machte er von seinem Recht Gebrauch, nicht auszusagen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
169.563 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
168.350 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
144.190 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Oberösterreich
Mitten im Ort
Sturzbetrunken auf Straße im Traktor eingeschlafen
Linzer (38) verhaftet
Wegen Lärm bei Landjugend-Party mit Messer gedroht
Krone Plus Logo
Frage an Touristiker
Ist Winterurlaub nur noch für Ausländer leistbar?
Entscheidung fix
Poker beendet! Senft wird aber NICHT Sturm-Trainer
19 und 16 Jahre alt
Teenager krachten mit Auto gegen Baum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf