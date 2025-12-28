Wegen Lärm bei Landjugend-Party mit Messer gedroht

Eine Party der örtlichen Landjugend ließ einen 38-jährigen Linzer rot sehen. Er schnappte sich ein Messer und bedrohte die Partygäste. Diese hinderten ihn daran, über einen Zaun aufs Gelände zu klettern, zwei Feiernde verfolgten ihn – und wurden abermals mit dem Messer bedroht. Der Linzer wurde verhaftet.
Obwohl die Party am Sportplatz in Puchenau einige hundert Meter von der Wohnung seiner Mutter entfernt stattfand, rastete ein Linzer (38) am Samstagabend komplett aus. Der Mann schnappte sich ein Küchenmesser und begab sich zum Veranstaltungsgelände. Dort fuchtelte er mit der Klinge, und bedrohte er die feiernden Mitglieder der örtlichen Landjugend.
Gäste verfolgten ihn
Seinen Versuch, über einen Zaun auf den Sportplatz zu gelangen, machten die jungen Partygäste zunichte. Doch so leicht wollten die Feiernden den Messermann nicht davonkommen lassen, und zwei der Gäste hefteten sich an seine Fersen, verfolgten ihn bis zu einem nahegelegenen Mehrparteienhaus.
In Wohnung der Mutter gefunden
Am Weg dorthin drehte sich der Linzer mehrmals zu seinen Verfolgern um und bedrohte sie abermals mit der mitgebrachten Klinge. Schließlich gelang es ihm doch, in den Häuserkomplex zu flüchten. Die alarmierte Schnelle Bereitschaftsgruppe der Polizei konnte auf den ersten Blick keine auf die Beschreibung passende Person feststellen, weshalb vorerst eine Gruppe der Polizisten die Feiernden bewachte.
Linzer festgenommen
Wenig später kamen die Beamten aber durch den Hinweis eines Anwohners auf den 38-Jährigen, der sich wieder in der Wohnung seiner Mutter befand. Das Küchenmesser, sowie ein auffälliger Schal, den er getragen hatte, kamen dort ebenso zutage. Der 38-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Bei seiner Einvernahme machte er von seinem Recht Gebrauch, nicht auszusagen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.