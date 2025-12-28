Wegen Lärm bei Landjugend-Party mit Messer gedroht

Linzer festgenommen

Wenig später kamen die Beamten aber durch den Hinweis eines Anwohners auf den 38-Jährigen, der sich wieder in der Wohnung seiner Mutter befand. Das Küchenmesser, sowie ein auffälliger Schal, den er getragen hatte, kamen dort ebenso zutage. Der 38-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Bei seiner Einvernahme machte er von seinem Recht Gebrauch, nicht auszusagen.