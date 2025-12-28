Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Vierschanzentournee

Spürhunde sorgen für ein Gefühl der Sicherheit

Ski Nordisch
28.12.2025 18:30
Spürhund Lenny mit seinem Herrschen Daniel Ruepp.
Spürhund Lenny mit seinem Herrschen Daniel Ruepp.(Bild: Christoph Nister)

Bei der 74. Vierschanzentournee wird großer Wert auf Sicherheit gelegt. Während Polizisten mit Spürhunden nach Sprengstoff suchen, dachten die Athleten, die Ermittler hätten es auf sie abgesehen. Eine „Krone“-Kolumne zum Schanzenhighlight.

0 Kommentare

Wir leben in einer Zeit, in der Sicherheit wieder besonders groß geschrieben werden muss. Das bekommt man dieser Tage auch eindrucksvoll bei der 74. Vierschanzentournee zu spüren. Schon bei der Eröffnungsfeier in Oberstdorf am Freitag wurden deshalb ganz spezielle Vorkehrungen getroffen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
171.063 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
170.212 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
153.874 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Ski Nordisch
Krone Plus Logo
Vierschanzentournee
Spürhunde sorgen für ein Gefühl der Sicherheit
Vierschanzentournee
Oberstdorf-Quali: Tschofenig Dritter, Prevc siegt
Krone Plus Logo
Österreichs Adler
„Wir werden schlechter geredet, als wir sind“
Ex-Adler im Gespräch
Hayböck: „Im Hauptberuf bin ich jetzt Papa“
Krone Plus Logo
Andreas Goldberger
Die Vierschanzentournee steht über allem!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf