Spürhunde sorgen für ein Gefühl der Sicherheit

Bei der 74. Vierschanzentournee wird großer Wert auf Sicherheit gelegt. Während Polizisten mit Spürhunden nach Sprengstoff suchen, dachten die Athleten, die Ermittler hätten es auf sie abgesehen. Eine „Krone“-Kolumne zum Schanzenhighlight.
Wir leben in einer Zeit, in der Sicherheit wieder besonders groß geschrieben werden muss. Das bekommt man dieser Tage auch eindrucksvoll bei der 74. Vierschanzentournee zu spüren. Schon bei der Eröffnungsfeier in Oberstdorf am Freitag wurden deshalb ganz spezielle Vorkehrungen getroffen.
