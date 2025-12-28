Dieser Trainer soll Meister Sturm Beine machen

Der „Bundesliga-Weihnachtsthriller“, was neue Trainerbestellungen angeht, er dürfte bald ein Ende haben. Während in diesen Stunden die letzten Verhandlungen laufen, soll der neue Chefcoach von Fußballmeister Sturm feststehen. Er soll auch nicht alleine anreisen. Bereits am Montag könnte der Klub an die Öffentlichkeit treten.
Fußball-Meister Sturm wird im neuen Jahr nicht von Ried-Trainer Maximilian Senft übernommen. Wie die Oberösterreicher bekanntgaben, soll sich der Wiener zum Verbleib bei der SV Ried bekannt haben. Dies dürfte – nachdem sich Senft mit den Grazern einig gewesen sein soll – allerdings nur die halbe Wahrheit sein. Vielmehr ist anzunehmen, dass man finanziell sehr weit auseinander lag, es angesichts der viel zu hohen Rieder Forderungen gar nie zu einem offiziellen Grazer Angebot gekommen ist.
