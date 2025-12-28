Wie die Politik bei Umsetzung von Novellen bremst

Mehrere Vorhaben, die die Landesregierung angekündigt hat, hängen seit Monaten – teils seit Jahren – in einer Art Gesetzes-Pipeline fest. Seit fast zwei Jahren arbeitet etwa das Büro von LH Thomas Stelzer (ÖVP) an der Novelle zur Rechtsstellung des Bruckner-Konservatoriums auf dem Weg zur Privatuniversität. Ebenfalls offen ist die Novelle des Pflichtschulorganisationsgesetzes, die in die Zuständigkeit von Landeshauptmann-Vize Christine Haberlander (ÖVP) fällt. Seit mehr als eineinhalb Jahren steckt zudem die Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes fest, bei der es um die Einarbeitung von EU-Richtlinien geht.