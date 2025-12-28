Forscherfreude in den vatikanischen Archiven

Dodici profeti – diese zwei Wörter suchte Zsuzsanna David in alten, teils nicht schön geschriebenen Handschriften in Archiven in Rom. Denn zwölf Propheten schauen in der Basilika San Giovanni in Laterano, in der ältesten Basilika Roms, auf die Menschen. Gewaltig sind die Dimensionen dieses Gotteshauses, das Kaiser Konstantin nach einer gewonnenen Schlacht errichten ließ: Es ist knapp 100 Meter lang und 55 Meter breit. Vor 1701 Jahren weihte Papst Silvester die Erzbasilika. Dennoch ist dort vieles noch unerforscht.