Knacken Sie ein Glückskeks oder fragen Sie die KI

Sterne, Schicksal und Künstliche Intelligenz – was zunächst widersprüchlich klingt, entwickelt sich rasant zu einem neuen Trend. Immer mehr Menschen lassen sich ihr Jahreshoroskop von KI-Systemen wie ChatGPT erstellen. Der Reiz liegt auf der Hand: Statt allgemeiner Floskeln aus dem Massenhoroskop liefern Algorithmen scheinbar maßgeschneiderte Deutungen, abgestimmt auf Sternzeichen, Aszendent, Lebensphase und persönliche Fragestellungen.