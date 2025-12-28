Poker beendet! Senft wird aber NICHT Sturm-Trainer

Womit der Überraschungs-Sechste der Bundesliga ab sofort Klarheit auf der Trainerbank hat. Und der Meister? Dürfte seinen Blick jetzt natürlich vermehrt in Richtung Ländle richten: Dort steht man ja – wie kolportiert – in Verhandlungen mit Altach wegen Trainer Fabio Ingolitsch. Sturm-Sportchef Michael Parensen führte mit dem Salzburger bereits persönliche Gespräche. Ob es zum Deal kommt – oder ob der Meister noch einen Mister X präsentiert – werden die kommenden Stunden zeigen.