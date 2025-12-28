Poker beendet! Senft wird aber NICHT Sturm-Trainer

Fußball-Meister Sturm wird im neuen Jahr nicht von Ried-Trainer Maximilian Senft übernommen! Diese Entscheidung, die in Oberösterreich in den letzten Stunden gereift ist, sickerte jetzt durch. Demnach bleibt der Wiener auf der Bank der Innviertler. Und was macht Sturm?
Die Verhandlungen liefen seit Tagen – bis Samstagabend glühten noch die Drähte zwischen den Kommandobrücken der Vereine. Weißer Rauch stieg zwischen den Grazer Schwarzen und den Innviertlern aber keiner auf. Urteil: Max Senft bleibt bei Ried, Sturm gab – wohl auch ob der Höhe der Rieder Forderungen – kein Angebot mehr für den Übungsleiter, der mit seinem gesamten Trainerstab nach Graz übersiedelt wäre, ab.
Womit der Überraschungs-Sechste der Bundesliga ab sofort Klarheit auf der Trainerbank hat. Und der Meister? Dürfte seinen Blick jetzt natürlich vermehrt in Richtung Ländle richten: Dort steht man ja – wie kolportiert – in Verhandlungen mit Altach wegen Trainer Fabio Ingolitsch. Sturm-Sportchef Michael Parensen führte mit dem Salzburger bereits persönliche Gespräche. Ob es zum Deal kommt – oder ob der Meister noch einen Mister X präsentiert – werden die kommenden Stunden zeigen.
