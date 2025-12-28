Diese 26 Menschen werden das Jahr 2026 prägen

Kein Transfer zu Sturm! Senft bleibt in Ried
„Er fühlt sich wohl“
Ein neues Jahr steht vor der Tür – voller Chancen, Herausforderungen und neuer Perspektiven. Wir zeigen Ihnen Menschen, für die 2026 zum Schicksalsjahr werden könnte, die in Politik, Kultur, Sport, Wissenschaft und Gesellschaft Großes leisten – oder die bereits 2027 keine Rolle mehr spielen könnten.
Manche Karrieren beschleunigen sich plötzlich, andere enden leise. 2026 wird für einige Akteure zum Jahr der Entscheidung mit Chancen auf Aufstieg, Einfluss oder Bedeutung. Und mit dem Risiko, schon bald aus dem öffentlichen Blickfeld zu verschwinden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.