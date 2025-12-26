Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab

„Ich kämpfe weiter, bis eine Heilung möglich ist“, sagte Anita Gerhardter noch fest entschlossen in einem Interview mit der „Krone“ im Jahr 2024. Aktiv wird sie diesen Kampf nun nicht mehr führen: Die 60-Jährige scheidet von ihrer operativen Funktion als Geschäftsführerin der Rückenmarkforschungs-Stiftung Wings for Life per Ende des Jahres aus.