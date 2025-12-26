Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab

Anita Gerhardter, Mama von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz, zieht sich aus dem operativen Geschäft der Rückenmarksforschung Wings for Life zurück. Übernehmen wird die Agenden fortan eine langjährige Mitarbeiterin.
„Ich kämpfe weiter, bis eine Heilung möglich ist“, sagte Anita Gerhardter noch fest entschlossen in einem Interview mit der „Krone“ im Jahr 2024. Aktiv wird sie diesen Kampf nun nicht mehr führen: Die 60-Jährige scheidet von ihrer operativen Funktion als Geschäftsführerin der Rückenmarkforschungs-Stiftung Wings for Life per Ende des Jahres aus.
Bekannt gegeben wurde ihr Rückzug kürzlich in einem Rundschreiben an Mitarbeiter der Organisation. Sie wolle beruflich kürzertreten und deshalb in den Hintergrund treten, so der Wortlaut. Offiziell bestätigen wollte die Stiftung dies auf Nachfrage nicht.
Laut Berichten wolle die Mutter von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz nun in den Aufsichtsrat von Wings for Life wechseln. Gerhardters Nachfolge als Geschäftsführerin an der Spitze der Stiftung soll die langjährige Mitarbeiterin Sonja Kraus übernehmen. Diese ist bereits mit den Abläufen – wie etwa der Spenden-Akquise, auf die der Verein hauptsächlich angewiesen ist – vertraut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.