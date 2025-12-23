Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Akten zu Epstein

Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“

Außenpolitik
23.12.2025 07:35
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine Maxwell(Bild: AP)

Drei Tage nach der Veröffentlichung Tausender Ermittlungsakten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat sich US-Präsident Donald Trump erstmals länger geäußert. Er möge die Bilder von Ex-Präsident Bill Clinton nicht, die gezeigt würden, sagte er. Er denke aber, dass der Politiker damit umgehen könne.

0 Kommentare

Er sei übrigens immer gut mit ihm ausgekommen. Nun hasse er es, Fotos von Clinton zu sehen, aber genau das würden die Demokratische Partei und ein paar „schlechte“ Republikanerinnen und Republikaner verlangen. Er möge auch die Bilder von anderen „Leuten nicht, die gezeigt werden“. Das sei „eine schreckliche Sache“. Viele Leute seien verärgert. Fotos von Menschen, die nichts mit Epstein zu tun hätten, seien auf Fotos abgebildet, weil er auf derselben Party gewesen sei. So zerstöre man den Ruf von Menschen.

Der Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society, was zahlreiche Spekulationen über die Tragweite des Skandals mit sich brachte. Immer wieder kam die Frage auf, welche prominente Persönlichkeiten in Epsteins Machenschaften verwickelt gewesen sein könnten. Bei den nun veröffentlichten Fotos tauchten einige Prominente auf, darunter auch Rocksänger Mick Jagger, der 2009 verstorbene Popstar Michael Jackson und Schauspieler Kevin Spacey.

Bill Clinton beim Baden
Bill Clinton beim Baden(Bild: APA/Handout / US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP)
Auch US-Präsident Donald Trump (links) ist auf Fotos abgebildet.
Auch US-Präsident Donald Trump (links) ist auf Fotos abgebildet.(Bild: AFP/HANDOUT)

Schwimmen im Pool mit Maxwell
Ex-Präsident Bill Clinton ist verhältnismäßig oft abgelichtet. So gibt es zum Beispiel Aufnahmen von ihm beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine Maxwell. Auf anderen Fotos sieht man ihn ohne Bezug zu ihr oder Maxwell. Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder versucht, die Aufmerksamkeit auf Clinton zu lenken. Dabei behauptete er, dass dieser auf einer Privatinsel Epsteins gewesen sei. Trumps Stabschefin Susie Wiles widersprach dieser Darstellung, da es keine Beweise dafür gebe.

Clinton-Sprecher Angel Urena forderte Trump dazu auf, unverzüglich das noch vorhandene Material freizugeben, das sich auf Clinton beziehe, ihn erwähne oder ein Foto von ihm enthalte. Selektive Veröffentlichungen würden das Fehlverhalten einzelner Personen suggerieren. Auch Trump selbst ist auf Fotos abgebildet und kannte Epstein gut.

Lesen Sie auch:
Die Epstein‑Dokumente werfen Fragen auf: Ex-Prinz Andrew mit fünf Frauen in Sandringham, Sarah ...
Queen-Orte entweiht!
Epstein-Bilder schocken Royals und Großbritannien
22.12.2025
Datei wieder gelöscht?
Foto von Trump und Melania fehlt in Epstein-Akten
21.12.2025

Wie berichtet, hat das US-Justizministerium am späten Freitagnachmittag (Ortszeit) nach massivem Druck der Öffentlichkeit des Parlaments Tausende Dateien auf seiner Website hochgeladen. Weitere sollen folgen. Der Multimillionär Epstein hatte aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. Er soll Minderjährige auch selbst sexuell missbraucht haben. 2019 beging er mit 66 Jahren im Gefängnis Suizid, bevor es zu einer weiteren Verurteilung hätte kommen können.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
124.114 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.488 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.571 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Außenpolitik
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Sepp fällt auf
Jetzt passiert, was Schellhorn wohl nicht wollte
„Höchst ungewöhnlich“
Trump ruft Diplomaten der Biden-Ära zurück
Meinl-Reisinger:
Bundesländer abschaffen? „Finde Idee erfrischend“
„Situation ist ernst“
Neue Gefängnisse sollen die alten Probleme lösen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf