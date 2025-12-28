75-Jährige bereits 13-mal aus Pflegeheim ausgebüxt

Einsatzkräfte gefordert

Am Freitag konnte nach nicht einmal drei Stunden Entwarnung gegeben werden. „Wir haben die Abgängige in einem Baucontainer gefunden. Sie hat dort in ihrem Rollstuhl geschlafen und wurde zurück in die Einrichtung gebracht“, so der Kommandant. Verrechnen könne die Feuerwehr diese Einsätze nicht, da es sich um eine „Person in Not“ handle. Hinter vorgehaltener Hand soll aber bei der Polizei gären und der Feuerwehrchef meint: „Irgendetwas muss sich in der Zukunft ändern.“