Dank ihr haben es die Igel im Winter schön warm

Fressen fast nur Insekten

Die stacheligen Tierchen haben es leider nicht nur im Winter schwer: „Ich bekomme im Frühling viele von Mährobotern oder Motorsensen schwerst verwundete Tiere. Oft liegen die Igel bis Mai in ihrem Versteck. Schon ein kleiner Laubhaufen oder etwas Totholz reicht ihnen“, appelliert die Tierschützerin. Auch, dass Wälder den Tierchen Schutz bieten, ist ein Irrglaube: „Dort leben Uhus und Dachse, die knacken die Igel einfach auf und fressen sie. Igel sind Wiesen- und Heckenbewohner, die nur Insekten und selten Fleisch oder Eier, aber keine Milch, Honig, Getreide, Nüsse oder Brot vertragen“, so Hochhauser, die jedes einzelne Tier genau dokumentiert.