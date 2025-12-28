Teenager krachten mit Auto gegen Baum

Das hätte ins Auge gehen können! Ein 19-Jähriger war mit seiner Freundin (16) im Auto auf einem Güterweg unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Zum Glück wurde nur einer der beiden Teenager leicht verletzt und wurde ins Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.
Ein Unfall forderte am Samstagabend zwei verletzte Jugendliche. Gegen 18:15 Uhr war ein 19-Jähriger aus Traun mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Pucking unterwegs, am Beifahrersitz saß seine 16-jährige Freundin aus Ried im Innkreis.
Nur einer verletzt
Auf dem Güterweg „Zeitlham“ von Allhaming in Richtung Haid kam der Probeführerscheinbesitzer aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde dem Roten Kreuz zufolge einer der beiden Jugendlichen leicht verletzt und kam mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus nach Linz.
