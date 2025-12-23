Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Im deutschen Gießen ist ein Autofahrer am Montagnachmittag in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem Auto zusammengeprallt. Vier Menschen wurden verletzt, eine Frau, die bei der Bushaltestelle stand, schwer. Unter den Verletzten ist auch der Fahrer (siehe Video oben).
Wie die beiden weiteren Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Polizei hat den 32-jährigen Fahrer aus Aserbaidschan vorläufig festgenommen. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass er mit Absicht gehandelt haben könnte. Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte am Abend aber, dass „ein politisches oder gar terroristisches Motiv“ eher unwahrscheinlich sei. „Es erscheint nach derzeitigem Stand möglich, dass eine Erkrankung Ursache für das Verhalten des Fahrers ist.“
Gerade so kurz vor Weihnachten mache dieser Vorfall besonders betroffen, sagte Poseck, die Landesregierung spreche allen Verletzten und deren Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Nach derzeitigem Stand wird von einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug ausgegangen. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und baute mobile Sichtschutzwände auf. Der Betrieb auf dem nahen, gut besuchten Weihnachtsmarkt lief weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.