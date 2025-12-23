Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen

Wie die beiden weiteren Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Polizei hat den 32-jährigen Fahrer aus Aserbaidschan vorläufig festgenommen. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass er mit Absicht gehandelt haben könnte. Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte am Abend aber, dass „ein politisches oder gar terroristisches Motiv“ eher unwahrscheinlich sei. „Es erscheint nach derzeitigem Stand möglich, dass eine Erkrankung Ursache für das Verhalten des Fahrers ist.“