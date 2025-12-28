„Fronius ist mit dem VW-Konzern groß geworden“

Das starke Wachstum habe in den 1990ern eingesetzt: „Fronius ist mit dem Volkswagen-Konzern groß geworden“, sagt Scherleitner. „VW hat gesagt: ,Wenn ihr unser Lieferant für automatisierte Schweißtechnik werden wollt, müsst ihr in unseren Werken vor Ort sein, zum Beispiel in Mexiko.‘ Das haben wir gemacht. Der Schlüssel war, nahe am Kunden zu sein.“ Ein Rezept, das Fronius auch zwei Jahrzehnte später, ab 2010, beim Wachstum im Solarbereich angewandt habe.