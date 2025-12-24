Vorteilswelt
Hotels im Schneemangel

„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“

Oberösterreich
24.12.2025 10:00
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr Schnee wünschenswert wäre.(Bild: Landhotel Stocker)

Besonders kleinere Hotels haben aufgrund der mageren Schneelage mit wenigen Buchungen und Stornierungen zu kämpfen. Die gesamte Branche hofft darauf, dass im neuen Jahr endlich Frau Holle ihre dicke weiße Decke über das Land ausbreitet.

Zwa Brettln, a ’gführiger Schnee, juchee – doch heuer jubeln bisher nur wenige. Schneemangel und viel zu hohe Temperaturen treiben nicht nur Liftbetreibern, sondern auch Hoteliers Sorgenfalten ins Gesicht.

Leichter haben es größere Hotels mit Wellnessbereichen und Ähnlichem: „Bis zum 6. Jänner sind wir voll gebucht, auch den restlichen Winter sieht es derweil gut aus. Das neue Gebäude kommt sehr gut an“, freut sich Robert Ramsebner vom Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder in Oberösterreich, das nach einem Brand im Februar im Herbst wieder seine Pforten geöffnet hat.

„Würden uns über Schnee freuen“
Ähnliches berichtet Gerald Berger vom COOEE alpin Hotel in Gosau: „Auch wir sind für den ganzen Winter gut gebucht. Wir haben Saunen, Ruheräume, Fitnessraum, und die Region gibt auch ohne Schnee sehr viel her. Trotzdem würden wir uns über mehr Schnee freuen.“

Kleine Häuser unter Druck
Leider nicht ganz so rosig sieht es im benachbarten Landhaus Hotel Koller aus: „Über die Feiertage, also Weihnachten, Silvester und bis zum 6. Jänner sind wir super gebucht. Dann aber könnten wir quasi zusperren“, so Chefin Manuela Koller.

Die Feiertagsgäste seien weniger auf Winterurlaub aus, die danach hingegen schon. „Skifahren kann man am Dachstein-West eh super, aber Skitouren, Langlaufen und Winterwandern brauchen Naturschnee. Wenn der kommt, werden wie immer viele spontane Anfragen kommen – derweil sind fast nur Ballonfahrer für die Ballonwoche vom 18. bis 24. Jänner eingebucht. Ohne Schnee ist es katastrophal“, so Koller.

Schneeabhängig
Spartenobmann Gerold Royda bringt die Situation auf den Punkt: „Grundsätzlich ist die Buchungslage nicht schlecht. Bei den großen Hotels mit viel ,Schlechtwetterangebot’ ist sie am besten. Bei kleineren Häusern hingegen ist sie sehr schneeabhängig, und auch Stornierungen sind derzeit ein großes Thema. Alle hoffen auf einen ordentlichen Winter im neuen Jahr.“

