„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“

Die Feiertagsgäste seien weniger auf Winterurlaub aus, die danach hingegen schon. „Skifahren kann man am Dachstein-West eh super, aber Skitouren, Langlaufen und Winterwandern brauchen Naturschnee. Wenn der kommt, werden wie immer viele spontane Anfragen kommen – derweil sind fast nur Ballonfahrer für die Ballonwoche vom 18. bis 24. Jänner eingebucht. Ohne Schnee ist es katastrophal“, so Koller.